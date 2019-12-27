В WhatsApp появятся исчезающие сообщения. Но не для всех

В новой тестовой версии популярного мессенджера WhatsApp для платформы Android была введена функция автоматически исчезающих сообщений в групповых чатах. Об этом сообщает информационный портал WABetaInfo.

Как отмечает издание, данная функция, которая пока ещё находится на стадии разработки, скорее всего, пригодится для того, чтобы не нагружать память телефона старыми сообщениями в чате, а вместо этого автоматически удалять их.

В будущем на выбор пользователю будет предложено удаление сообщений через один час, один день, одну неделю, один месяц или один год. Также данную функцию можно будет отключить, и сообщения продолжат сохраняться в чате.

Примечательно, что включить автоматическую чистку чата от сообщений смогут только администраторы, которые создали чат, для обычных участников групп эта функция будет недоступна.

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