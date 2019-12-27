В Москве на праздники перекроют несколько улиц

Пешеходными станут улицы не только в центре столицы, но и в некоторых административных округах.

Из-за проведения праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового года, в Москве будут вводиться ограничения движения транспорта, сообщает Госавтоинспекция.

С утра последней декабрьской субботы и до вечера 6 января нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Тверского бульвара до Манежной площади. Перекрыт также будет участок дороги от пересечения с улицей Воздвиженкой до пересечения с улицей Петровкой.

В этот период также станут пешеходными переулки Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский, Брюсов и Тверской проезд. Большая Никитская улица будет перекрыта от Романова переулка до Моховой, а Большая Дмитровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

С 31 декабря по 5 января включительно для движения транспорта будут закрыты переулки Крапивенский и Рахмановский, а также Неглинная улица от Петровского бульвара до Рахмановского переулка и улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

Половина Большого Москворецкого моста по направлению движения в сторону улицы Варварки будет недоступна для автомобилистов с семи часов утра 31 декабря до пяти часов утра 1 января.

Малый Черкасский и Большой Черкасский переулки, а также улица Ильинка будут перекрыты с восьми часов утра 31 декабря до одиннадцати вечера 8 января.

В течение часа в новогоднюю ночь нельзя будет проехать по Софийской, Раушской, Кремлёвской и Москворецкой набережным, а ещё по Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и площади Васильевский спуск. Их перекроют с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января.

Кроме того, ограничения движения вводятся в некоторых административных округах города.