Новак заявил, что "Северный поток — 2" запустят до конца 2020 года

Помощь в укладке может осуществить судно "Академик Черский", которое сейчас в порту Находки.

Министр энергетики России Александр Новак в беседе с журналистами заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет запущен до конца 2020 года. При этом он может быть достроен судном "Академик Черский", правда, для этого необходима подготовка к работам на Балтике.

— До конца 2020 года "Северный поток — 2" будет запущен. Один из вариантов — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку, — сказал глава Минэнерго РФ, говоря о возможных вариантах завершения строительства трубопровода.

Напомним, ранее в США был принят закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". В этой связи швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу.

Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2". Эксперт уже назвал страны, которые могут помочь России достроить "Северный поток — 2".