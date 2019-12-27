Дед-мем из ролика с ёлочкой рассказал Лайфу, как ему живётся в 2019 году

Вячеслав Лещенко поделился, что главная новогодняя красавица города в прошлом году была лучше, чем в этом.

Пенсионер из Бийска Вячеслав Лещенко, ставший популярным в Сети в конце 2018 года благодаря эмоциональному ответу про новогоднюю ёлку, рассказал Лайфу о своей жизни в этом году.

— По улицам иду, молодёжь здоровается. Подходят и говорят: можно с вами сфотографироваться? Недавно встретил парня и девушку, и они говорят, что мечтали со мной встретиться. Все городские доброжелательно относятся, — поделился пенсионер.

Лещенко также рассказал, что смотрит в Интернете географические передачи, а вот к сериалам по телевизору относится с неодобрением. Также дедушка занимается пчеловодством. А в остальном всё как у всех — пенсию повысили, ходит за продуктами, видится с сыном и внуками.

Ставший мемом пенсионер добавил, что в этом году ёлочка хорошая, но в прошлом году всё-таки была лучше.

Напомним, в декабре 2018 года в соцсетях стал популярным видеоролик с пенсионером из Бийска. Журналисты спрашивали у прохожих, нравится ли им новогодняя ёлка, установленная в центре города, и обратились к проходившему мимо Лещенко. Пенсионер отреагировал на вопрос эмоционально и стал героем мема. В соцсетях даже запустили в честь него флешмоб с хештегом #Безсоли. Позднее пенсионер заявил, что готов стать мэром города.