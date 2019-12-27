В детсаду Челябинска детям подарили конфеты в прошлогодних коробках

Теперь взрослые переживают, что от съеденных конфет малыши могли массово отравиться.

Воспитанникам детского сада № 438 в Центральном районе Челябинска выдали сладкие подарки в прошлогодних упаковках. По словам родителей, на коробках были заклеены дата и символ года. Об этом сообщает местный информационный портал 74.ru.

По словам родителей, поверх старого символа года — свинки — изготовители наклеили символ 2020 года — мышку. Кроме того, вес конфет не совпадает с обещанным.

— Вес у всех разный. 620 граммов в нашем, хотя заявлен 700 граммов, плюс-минус четыре процента, — цитирует издание родительницу.

При этом, по словам заведующей детсадом Натальи Давыдовой, к поставщику есть претензии по упаковке подарков, но не к качеству конфет, поскольку на каждую из них есть сертификат.

— Я тоже купила подарок и лично разрезала каждую конфету, чтобы проверить качество, угощала других. Претензий не было. Сама коробка, в которую был упакован подарок, действительно могла оказаться прошлогодней, — пояснила Давыдова, добавив, что все претензии будут переданы поставщику.

Кроме того, заведующая детсадом рассказала, что один из родителей прислал фотографию конфеты, в которой якобы были черви. Однако этого вида сладкого угощения вообще не было заявлено в подарке.

— В следующий раз, видимо, будем дарить только игрушки, — заключила Давыдова.

Отметим, что группа родителей уже подготовила жалобу в Роспотребнадзор. В заявлении указано, что пакет с конфетами не был запечатан. Срок годности переклеен с 28.06.2019 на 28.06.2020, а содержимое не соответствует тому, что указано на упаковке.