Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Заявителем стал Эренцен Манжеев, которого вдова Юрия Лужкова обвинила в незаконном получении доступа к её средствам.

Финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего вице-премьера компании Inteco Management Виктора Батурина Эренцен Манжеев обвинил Елену Батурину — президента компании "Интеко" — в клевете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина.

Суть заявления, по словам адвоката, состоит в том, что в ходе судебного процесса между Еленой Батуриной и её братом, который проходит в Австрии, возник спор о подделке документов, в результате которого у сторон оказались разные версии одного приложения к договору. В ходе этой тяжбы вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова заявила, что против Манжеева, который является финансовым управляющим, в России расследуется уголовное дело, связанное с незаконным получением им доступа к её средствам, что, по словам Манжеева, не является правдой.

Мировой судья в городе Элисте Оксана Севостьянова, к которой обратился заявитель, постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение которого поручено МВД Калмыкии.

Необходимость такой меры объясняется тем, что Елена Батурина пять раз не являлась на слушания, а также суд не смог самостоятельно известить её о необходимости явиться. Адвокаты Батуриной утверждают, что не могут с ней связаться.

По закону возможно рассмотрение дела о преступлении небольшой тяжести без присутствия обвиняемого при соответствующем от него ходатайстве. Такое заявление предоставили адвокаты Батуриной, однако в документе не были указаны препятствия для участия Елены в слушаниях и обстоятельства оформления и подписания бумаги.

Ходатайство Манжеева о взятии Батуриной под домашний арест после нахождения на территории России не было удовлетворено судом.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Тербеков, в свою очередь, сообщил Лайфу, что постановление мирового судьи будет обжаловано, так как оно незаконно.

По его словам, судья игнорирует присутствие адвокатов Елены Батуриной на слушаниях, а также её письменные заявления, позволяющие рассмотреть дело в её отсутствие.

Кроме того, готовится заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи.