Острый соус Sriracha Hot Chili изъяли из продажи из-за угрозы взрыва бутылочек

Острый соус Sriracha Hot Chili изъяли из продажи в Австралии и Новой Зеландии из-за того, что он может взорваться. Об этом сообщает Би-би-си.

Уточняется, что в бутылочках с соусом продолжался процесс ферментации, что и могло привести к неприятным и даже опасным последствиям.

Sriracha Hot Chili, состоящий из уксуса, чеснока и перца чили, появился в Таиланде. Соус получил большую популярность в США.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про жительницу США, которая заявила, что на неё напал соус и причинил ей ущерб на 2500 долларов.