Лайф узнал, как отметят Новый год чиновники и главы госкорпораций — видео

Наш корреспондент побеседовал с главами ведомств и узнал, есть ли у них особенные новогодние традиции, которые они соблюдают из года в год.

Большинство российских чиновников и глав госкорпораций планируют отмечать Новый год дома, в семейном кругу и в обществе друзей. Есть и те, кто планируют уехать из города.

Министр просвещения Ольга Васильева призналась, что на протяжении многих лет отмечает главный зимний праздник в компании своих друзей, "которые сопровождают её всю жизнь". Вспоминая традиции, она отметила, что в прошлом, когда праздник совпадал с выходными днями, она вместе с друзьями выбирала, покупала и наряжала ёлку.

— Я дружу свыше сорока лет с девочками, которые уже давным-давно стали взрослыми бабушками и тётями, с их семьями. Мы встречаем [праздник] с нашими друзьями, это одна и та же компания. На протяжении долгих лет мы встречаем все вместе. Не то чтобы это ностальгия по юности, нет, это просто мои друзья, которые сопровождают меня всю жизнь, — рассказала она.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак признался, что планирует встретить праздник за городом, вместе с родными и близкими. Несмотря на то что дети уже выросли, традиция переодеваться в Деда Мороза в семье осталась.

— Обычно кто-то из близкого круга одевается в Деда Мороза и раздаёт подарки. Все конечно знают, кто это, — добавил Козак.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин намерен уехать вместе с семьёй. От уточняющих вопросов он ловко уклонился, но признался, что не надеется увидеть снег.

— У меня будет туристическая поездка, — коротко ответил Кудрин.

Поделилась своими планами и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По её словам, из года в год она отмечает Новый год вместе с семьёй и друзьями.

— Весь клан собирается вместе. <...> Это очень семейный, личный праздник, — призналась глава ведомства.

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов тоже будет праздновать в компании самых близких. Над вопросом о главном блюде он думал недолго.

— Не знаю, жена отвечает за это, — улыбнулся он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров готовится уехать в Краснодарский край. Он рассказал, что у него в Геленджике есть дом, где он надеется провести праздники. Главным блюдом он назвал салат "оливье".

— Без оливье никуда, — с улыбкой заявил он.

В этом вопросе с министром выразил солидарность глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он считает, что салат непременно нужно готовить дома. В его семье любимое блюдо будет готовить супруга.

— Оливье должно быть обязательно! Какой Новый год без оливье? — с уверенностью заявил он.

Министр спорта России Павел Колобков тоже будет встречать праздник дома, к торжеству в его семье по традиции будут готовить всеми любимые салаты, но не обойдётся и без сюрприза.

— Я не буду оригинальным, салат оливье будет, селёдка под шубой, всё как обычно. Поросёнок будет ещё, — добавил он.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что тоже будет праздновать с семьёй и "в компании" приготовленных заранее блюд.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 декабря будет за городом, в компании родных и близких. Беседуя с Лайфом, она рассказала, какое желание загадала бы на Новый год.

— Чтобы у близких всё было хорошо. Чтобы близкие были здоровы и счастливы, — с улыбкой призналась она.

Вместе с семьёй зимние праздники встретит и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он добавил, что для внуков планирует пригласить Деда Мороза.

— Буду отмечать также, как и каждый год — будут дети и все внуки. Дед мороз обязательно для внуков будет, — добавил он.

Глава МЧС России Евгений Зиничев тоже встретит праздник с внуками. Несмотря на это, он пообещал, что будет охранять спокойствие россиян.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на новогодние праздники останется в Москве, но перед самым Новым годом планирует устроить вылазку в Калужскую область "в туристических целях". Точную свою цель он не назвал, решив оставить интригу.

— Поеду за рулём, давно не был. В области есть много чего интересного, — добавил он, пообещав рассказывать о своём путешествии в Инстаграме.

Ранее Лайф узнал, как праздник планируют встретить главы регионов.