Более 15 человек пострадали при взрыве газа на авиационном заводе в США

В результате происшествия произошло обрушение части здания, сообщают власти округа.

Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj — Shane Haberlein (@HaberleinShane) 27 декабря 2019 г.

В американском городе Уичито (штат Канзас) пятнадцать человек получили ранения в пятницу, 27 декабря, когда на авиационном заводе по производству самолётов Beechcraft взорвался резервуар с азотом. Об этом сообщает местное издание The Wichita Eagle.

Согласно предварительным данным, взрыв произошёл около восьми часов утра по местному времени (около 17:00 мск) на заводе № 3, который находится в восточной части города.

Заместитель начальника пожарной охраны округа Седжвик Дэниел Вегнер добавил, что на третьем этаже здания взорвался баллон с азотом. Это спровоцировало разрыв 7,6-сантиметровой газовой трубы и обрушение части здания. По словам Вегнера, к настоящему моменту разрыв локализован, но газ продолжает выходить, хотя и не представляет опасности для людей, которые живут по соседству.

По сообщению Джона Галлахера, директора Службы неотложной медицинской помощи округа Седжвик, в результате взрыва пострадало 15 человек. Одиннадцать из них были экстренно госпитализированы, четырём людям оказали первую помощь на месте происшествия. В ходе инцидента ни один человек не погиб, однако состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжёлое.