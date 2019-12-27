В страшном ДТП в Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок

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Фото © shutterstock

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в пятницу в Саратовской области. После столкновения обе машины загорелись, три человека погибли на месте, среди них пятилетний ребёнок. Ещё один человек пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По предварительным данным, в легковом автомобиле Daewoo Nexia, пассажиры которого скончались, находилась семья: бабушка, дедушка и внук.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в смертельном ДТП под Липецком погиб ребёнок.

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