В страшном ДТП в Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в пятницу в Саратовской области. После столкновения обе машины загорелись, три человека погибли на месте, среди них пятилетний ребёнок. Ещё один человек пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По предварительным данным, в легковом автомобиле Daewoo Nexia, пассажиры которого скончались, находилась семья: бабушка, дедушка и внук.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.

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