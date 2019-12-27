Киев собирается в начале 2020 года запустить телеканал для жителей Донбасса

Канал совместит в себе как лучшие украинские развлекательные программы, так и государственное информационное вещание.

Министерство культуры Украины планирует в феврале 2020 года запустить телеканал, который будет ориентирован на жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого замминистра культуры, молодёжи и спорта Анатолия Максимчука.

— В феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий, — сказал он.

При этом он добавил, что канал будет развлекательно-информационным и объединит в себе "лучшие развлекательные программы украинского производства", а также информационное государственное вещание.

Кроме того, Максимчук отметил, что сейчас Минкульт совместно с Министерством иностранных дел работает над созданием "стратегического пакета месседжей" для ДНР и ЛНР.

Ранее Лайф писал, что власти Украины планируют создать "всемирный русскоязычный канал", который сможет усилить позиции Киева в "информационной войне".