США дали подрядчикам "Северного потока — 2" месяц на остановку работ

США дали подрядчикам "Северного потока — 2" месяц на остановку строительных работ, чтобы избежать соответствующих санкций. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

— Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток — 2", должна внимательно изучить, что это означает для её деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2". Эксперт уже назвал страны, которые могут помочь России достроить газопровод.