В Baring Vostok сообщили, что расследование по делу Калви завершено

В настоящее время материалы рассматриваются адвокатами, фигурантам вменяется статья "Растрата".

Следственный комитет России завершил расследование по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что факты мошенничества не нашли своего подтверждения. Также сообщается, что следствие отказалось от квалификации дела по факту мошенничества организованной группой лиц (части 4 статьи 159 УК РФ), что изменило логику уголовного преследования.

Теперь, по мнению фонда, будет предъявлено обвинение в незаконном кредитовании, однако, как пояснили в пресс-службе, эта версия "абсурдна", поскольку кредит был возвращён в большем объёме, чем выдан, что установлено независимой экспертизой по делу.

Также источник сообщил агентству, что в настоящее время адвокаты ознакомляются с собранными материалами, всем фигурантам вменяется статья 160 УК РФ "Растрата".