В Baring Vostok сообщили, что расследование по делу Калви завершено

Следственный комитет России завершил расследование по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что факты мошенничества не нашли своего подтверждения. Также сообщается, что следствие отказалось от квалификации дела по факту мошенничества организованной группой лиц (части 4 статьи 159 УК РФ), что изменило логику уголовного преследования.
Теперь, по мнению фонда, будет предъявлено обвинение в незаконном кредитовании, однако, как пояснили в пресс-службе, эта версия "абсурдна", поскольку кредит был возвращён в большем объёме, чем выдан, что установлено независимой экспертизой по делу.
Также источник сообщил агентству, что в настоящее время адвокаты ознакомляются с собранными материалами, всем фигурантам вменяется статья 160 УК РФ "Растрата".
Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходили топ-менеджер француз илипп Дельпаль и ещё пять человек, они были задержаны 15 февраля.
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