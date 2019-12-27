В Подмосковье парапловцы необычно украсили ёлку — под водой

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Фото © Телеканал "360"

Участники клуба "Варяг" рассказывают, что это их давняя традиция, которой они следуют каждый год.

В городе Дедовске Московской области новогоднюю ёлку установили и украсили в необычном месте — на дне бассейна. Такую акцию устроили парапловцы из клуба "Варяг", сообщает телеканал "360".

<p>Фото © Т<a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zarjaditsja-novogodnim-nastroeniem-paraplovtsy-iz-dedovska-ukrasili-elku-pod-vodoj/" target="_blank">елеканал &#34;360&#34;</a></p>

К ёлке прикрепили специальные утяжелители, чтобы она не всплывала. Часть игрушек крепко привязали до погружения, а остальными украсили новогоднее дерево под водой.

Как оказалось, это давняя традиция участников клуба. По их мнению, такой способ украшения отлично поднимает новогоднее настроение.

<p>Фото © Т<a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zarjaditsja-novogodnim-nastroeniem-paraplovtsy-iz-dedovska-ukrasili-elku-pod-vodoj/" target="_blank">елеканал &#34;360&#34;</a></p>

Для праздничного настроения в этом году есть ещё один повод — сбылась мечта парапловцов. Они получили бассейн, в котором смогут заниматься с детьми с ограниченными возможностями.

Бассейн бесплатно предоставил пансионат "Древо жизни". Участники клуба "Варяг" также будут заниматься там на безвозмездной основе. Первые заплывы начнутся сразу после праздников.

Ранее Лайф рассказывал, что в Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку.

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