Участники клуба "Варяг" рассказывают, что это их давняя традиция, которой они следуют каждый год.

В городе Дедовске Московской области новогоднюю ёлку установили и украсили в необычном месте — на дне бассейна. Такую акцию устроили парапловцы из клуба "Варяг", сообщает телеканал "360".

К ёлке прикрепили специальные утяжелители, чтобы она не всплывала. Часть игрушек крепко привязали до погружения, а остальными украсили новогоднее дерево под водой.

Как оказалось, это давняя традиция участников клуба. По их мнению, такой способ украшения отлично поднимает новогоднее настроение.

Для праздничного настроения в этом году есть ещё один повод — сбылась мечта парапловцов. Они получили бассейн, в котором смогут заниматься с детьми с ограниченными возможностями.

Бассейн бесплатно предоставил пансионат "Древо жизни". Участники клуба "Варяг" также будут заниматься там на безвозмездной основе. Первые заплывы начнутся сразу после праздников.

Ранее Лайф рассказывал, что в Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку.