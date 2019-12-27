В московском парке "Зарядье" насыпали искусственный снег — видео

Единственный сугроб в Москве, Зарядье pic.twitter.com/kr0oAoxdc5 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) December 27, 2019

В московском парке "Зарядье" появились сугробы из искусственного снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Новогодний сюрприз для жителей и гостей столицы появился в рамках ярмарки "Снегосад", которая продлится до 12 января.

— Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой, мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, — говорится в сообщении.

Также парк украсили живыми ёлками и гирляндами.