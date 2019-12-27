Зеленский — о выплате "Газпрома": Большая победа

Украинский лидер отметил, что деньги уже поступили на украинские счета согласно договорённостям.

Выплата 2,9 миллиарда долларов по стокгольмскому арбитражу "Газпромом" "Нафтогазу" — большая победа для Украины, об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на своей странице в фейсбуке.

— Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража, — отметил он.

Украинский лидер добавил, что деньги уже поступили на счёт компании, согласно договорённостям.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Министр энергетики РФ Алексей Новак 27 декабря заявил, что страны договорились, что с 1 января откажутся от взаимных претензий и снимут аресты с имущества в счёт решений по судебным искам. Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.