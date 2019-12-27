На Кипре в отеле произошёл пожар, погибла туристка, ещё 10 человек пострадали

На севере Кипра, который находится под контролем турок, произошёл пожар, погибла британская туристка, ещё десять человек пострадали, сообщает газета Cyprus Mail.
Инцидент произошёл в курортном комплексе LA Hotel & Resort в городе Лапитос. 71-летняя женщина приехала на отдых вместе с супругом. Как сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, супружеская пара поссорилась перед инцидентом.
Власти продолжают расследование причин происшествия. Огонь повредил 11 комнат, постояльцев эвакуировали и расселили в другие гостиницы.
Ранее в одном из отелей Нью-Гэмпшира (США) произошли пожар и взрыв, десять человек пострадали.
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