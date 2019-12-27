На Кипре в отеле произошёл пожар, погибла туристка, ещё 10 человек пострадали

Огонь повредил 11 комнат, постояльцев эвакуировали и разместили в других гостиницах.

На севере Кипра, который находится под контролем турок, произошёл пожар, погибла британская туристка, ещё десять человек пострадали, сообщает газета Cyprus Mail.

Инцидент произошёл в курортном комплексе LA Hotel & Resort в городе Лапитос. 71-летняя женщина приехала на отдых вместе с супругом. Как сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, супружеская пара поссорилась перед инцидентом.

Власти продолжают расследование причин происшествия. Огонь повредил 11 комнат, постояльцев эвакуировали и расселили в другие гостиницы.

Ранее в одном из отелей Нью-Гэмпшира (США) произошли пожар и взрыв, десять человек пострадали.