Британская газета включила Путина в число знаковых фигур десятилетия

Британское издание Financial Times включило президента России Владимира Путина в число 50 человек, "определивших облик десятилетия". Всего в список вошли 19 политиков, 22 бизнесмена и 9 человек из сферы культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта.

Среди лидеров стран FT также выделило президента США Дональда Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Эрдогана, немецкого канцлера Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Кроме того, в список был включён бывший президент США Барак Обама.

Стоит отметить попадание в число знаковых фигур экс-сотрудника американских спецслужба Эдварда Сноудена, лидера массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонга, лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай и торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, самоубийство которого в 2011 году послужило началу "арабской весны".

Кроме того, в список были включены глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, руководитель Netflix Рид Хастингс, один из основателей Uber Трэвис Каланик и основатель Alibaba Джек Ма.