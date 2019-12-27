СМИ: Школьникам в США разрешат прогулять занятия ради участия в акциях протеста

Одной из причин нововведения стало то, что школьники начали пропускать занятия для участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.

Школьники из округа Фэрфакс, штат Вирджиния, смогут официально взять один отгул в год для участия в "гражданской активности", сообщает издание The Washington Post.

При этом, определение этой активности целенаправленно не даётся, чтобы учащиеся могли самостоятельно выбирать, куда они направятся — на акции протеста, демонстрации или встречи с политиками.

Возможность получить отгул имеют учащиеся средней и старшей школы, от 12 до 18 лет. Для этого им не нужно отпрашиваться, достаточно заполнить специальный бланк и иметь на руках разрешение от родителей. Тем не менее, администрация может наложить на неё вето, а учителя, если причина отсутствия школьника кажется им сомнительной — опротестовать её региональном управлении образования, но после завершения мероприятия.

По словам авторов инициативы, новые правила стали необходимы в связи с ростом протестной активности школьников. В частности, многие из них начали пропускать занятия ради участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.