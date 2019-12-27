Под Пензой в ДТП с "газелью" погиб хоккеист

Кроме того, жертвами инцидента стали пассажирка "газели" и водитель легкового автомобиля.

Защитник хоккейного клуба "Южный Урал — Металлург" Артём Карпенко погиб в ДТП с участием автомобиля KIA и "газели". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647-м километре трассы М5 "Урал" столкнулись "газель" и KIA. За рулём иномарки был 21-летний Артём Карпенко, — говорится в сообщении.

Также в ДТП погибли пассажирка "газели" и водитель легкового автомобиля.

"Южный Урал — Металлург" выступает в Высшей хоккейной лиге.