Украинское издание "theБабель", которое финансировал Коломойский, закрывается

Также прекращается выпуск бумажной версии газеты "Зеркало недели", она продолжит работу в Интернете.

Украинское издание "theБабель", которое финансировал олигарх Игорь Коломойский, прекращает свою работу. Об этом сообщили на странице в "Фейсбуке" руководители и соучредители журнала Екатерина Коберник и Глеб Гусев.

— С нового года нынешнего "theБабель" больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Ещё почти год готовили запуск. Финансирование проекта прекратили, почему — не знаю. Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой, не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба среди них не будет, — написала Коберник.

Она отметила, что инвесторы прекращают финансирование издания.

Также стало известно, что завершается выпуск бумажной версии газеты "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года. Издание продолжит свою работу в Интернете.