В Ленобласти запретили продажу снюсов несовершеннолетним

За нарушение этого запрета продавцам грозит ответственность в соответствии с законодательством.

Глава Ленинградской области распорядился не продавать снюс несовершеннолетним, сообщается на сайте правительства региона.

— В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотиносодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним, — отмечается в сообщении.

Нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством.

Как сообщал Лайф, в Госдуме в связи с участившимися случаями отравлений предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. Совфед поддержал эту инициативу.