В Ленобласти запретили продажу снюсов несовершеннолетним

Глава Ленинградской области распорядился не продавать снюс несовершеннолетним, сообщается на сайте правительства региона.
— В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотиносодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним, — отмечается в сообщении.
Нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством.
Как сообщал Лайф, в Госдуме в связи с участившимися случаями отравлений предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. Совфед поддержал эту инициативу.
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