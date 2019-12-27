В Ленобласти запретили продажу снюсов несовершеннолетним

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Фото © Pixabay

За нарушение этого запрета продавцам грозит ответственность в соответствии с законодательством.

Глава Ленинградской области распорядился не продавать снюс несовершеннолетним, сообщается на сайте правительства региона.

В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотиносодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним, отмечается в сообщении.

Нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством.

Как сообщал Лайф, в Госдуме в связи с участившимися случаями отравлений предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. Совфед поддержал эту инициативу.

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