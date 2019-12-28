Марьяна Ро опровергла сообщения о своей беременности

Блогер и певица Марьяна Ро опровергла новость о своей беременности, опубликовав соответствующее видео в своём "ютубе".

Девушка призналась фанатам, что фото в Instagram было всего лишь обманкой, а накладной живот для съёмок видео она купила за десять тысяч рублей. Даже пожаловалась, что ей жарко в нём ходить.

"Беременное" фото появилось на странице Марьяны несколько дней назад. Никаких подписей к записи блогер не добавляла и своё "интересное положение" никак не комментировала.

— Я ничего не писала, что беременна. Я просто выложила фотографию. Сколько себя помню, всегда выкладывала такие фотографии, никто мне не верил. И почему сейчас люди решили мне поверить, не знаю, — заявила девушка.

Подписчикам она посоветовала впредь следить только за своей личной жизнью и не лезть в такие сокровенные вещи, как беременность.