Охлобыстин резко ответил Водонаевой на призыв "не рожать рабов"

Он призвал ввести на телевидении ценз, чтобы не допускать туда женщин "с низкой социальной ответственностью".

Актёр Иван Охлобыстин резко ответил на призыв модели Алёны Водонаевой "не рожать стране рабов" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Ещё одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов. Ишь ты — "ЭТОМУ" государству! Хай катятся в "ТО" государство и хоть на собаках женятся, — заявил он.

Он добавил, что хорошо бы ввести на телевизионных каналах определённый ценз на должность телеведущих и ограждать соотечественников от дам с "пониженной социальной ответственностью".

Напомним, модель Алёна Водонаева заявила, что Россия нищая и жадная страна, и призвала не рожать детей, если нет возможности их обеспечить.