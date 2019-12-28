Охлобыстин резко ответил Водонаевой на призыв "не рожать рабов"

Актёр Иван Охлобыстин резко ответил на призыв модели Алёны Водонаевой "не рожать стране рабов" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
— Ещё одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов. Ишь ты — "ЭТОМУ" государству! Хай катятся в "ТО" государство и хоть на собаках женятся, — заявил он.
Он добавил, что хорошо бы ввести на телевизионных каналах определённый ценз на должность телеведущих и ограждать соотечественников от дам с "пониженной социальной ответственностью".
Напомним, модель Алёна Водонаева заявила, что Россия нищая и жадная страна, и призвала не рожать детей, если нет возможности их обеспечить.
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