Гарик Харламов презентовал в iTunes свой первый альбом в образе Эдуарда Сурового

Музыкальный сборник состоит из 42 песен, записанных во время съёмок передачи Comedy Club.

В iTunes состоялся релиз музыкального альбома Эдуарда Сурового — одного из сценических амплуа шоумена и резидента программы Comedy Club Гарика Харламова. Такой новостью юморист поделился в своём " инстаграме ".

Прекрасная новость, друзья! В iTunes появился первый альбом великого и ужасного Эдуарда Сурового! Качайте и радуйтесь! С наступающим! Гарик Харламов

Сборник состоит из 42 песен, записанных во время съёмок передачи Comedy Club. Постоянные зрители программы точно узнают такие хиты эфира, как "Приезжайте в Роттердам", "Невнятная" и "Улетай, комар, Евгений".

Впервые Эдуард Суровый появился на экранах в 2008 году. В номерах юмористического проекта он исполнял роль гостя телестудии, ведущим в которой был другой резидент проекта Comedy Club — Тимур Батрутдинов.