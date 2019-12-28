Лайф публикует видео с места аварии под Пензой, в которой погиб хоккеист

В распоряжении Лайфа появилось видео страшной аварии, в которой погиб хоккеист Артём Карпенко.

На кадрах видно, что пылает "газель", её пассажирка тоже погибла. Очевидцы пытаются потушить иномарку KIA, в которой был хоккеист, она тоже загорелась. Люди заливают автомобиль водой из канистр и огнетушителей, за кадром слышны комментарии, что в машине находится человек и он ещё шевелится.

Защитник хоккейного клуба "Южный Урал — Металлург" Артём Карпенко погиб 27 декабря в ДТП с участием автомобиля KIA и "газели" в Пензенской области.