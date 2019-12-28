Американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару

На военную базу в Ираке, где размещён американский контингент, было выпущено несколько ракет. Кто произвёл атаку, пока не известно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию.

Отмечается, что помимо военных на базе находились полицейские и подразделения антитеррористических служб. Информации о пострадавших в результате ракетного удара не поступало. Однако, по информации Sky News Arabia, один полицейский был ранен.

Отмечается также, что рядом с территорией базы обнаружена пусковая ракетная установка. Именно из неё, по предварительным данным, и был выполнен залп.