СМИ: Одесский суд освободил 11 подозреваемых в совершении терактов

Освобождённые могут попасть в списки на обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.

Одесский суд освободил из-под стражи одиннадцать человек, подозреваемых в совершении террористических актов, сообщает местная газета "Думская" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По сообщению издания, Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышло одиннадцать человек.

"Думская" также пишет, что на днях из украинских колоний начали выпускать осуждённых. В частности, изданию достоверно известно о пяти. По версии газеты, указанные лица могут попасть в списки на обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса, который планируется провести до конца года.

Ранее Киев и Донбасс согласовали условия нового обмена заключёнными. Предполагается, что он состоится до Нового года по формуле "всех установленных на всех установленных".