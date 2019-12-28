Renault повысит цены на свои автомобили в России

За девять месяцев 2019 года суммарная выручка компании упала на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Французская компания Renault в январе повысит рекомендованные розничные цены на автомобили, которые будут выпущены в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также общей макроэкономической ситуацией. Как обычно, повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности, — подчёркивает пресс-служба.

Уточняется, что стоимость автомобилей в России повысится на 2%. При этом цена автомобилей 2019 года выпуска останется прежней.

Мировые продажи Renault падают. Сообщается, что за девять месяцев 2019 года суммарная выручка компании упала на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.