Renault повысит цены на свои автомобили в России

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Фото © Flickr / SAUD AL-OLAYAN

За девять месяцев 2019 года суммарная выручка компании упала на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Французская компания Renault в январе повысит рекомендованные розничные цены на автомобили, которые будут выпущены в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также общей макроэкономической ситуацией. Как обычно, повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности, — подчёркивает пресс-служба.

Уточняется, что стоимость автомобилей в России повысится на 2%. При этом цена автомобилей 2019 года выпуска останется прежней.

Мировые продажи Renault падают. Сообщается, что за девять месяцев 2019 года суммарная выручка компании упала на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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