Посол России изложил в МИД Польши позицию РФ по дискуссии о польском дипломате

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с дискуссией, разгоревшейся после слов президента России Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском, который обещал поставить памятник Адольфу Гитлеру.

— У меня состоялась беседа с директором Восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жёсткой, но корректной, — отметил глава дипмиссии в беседе с ТАСС.

Андреев добавил, что откровенно изложил позицию России, а Хофмокль — Польше.

Напомним, 24 декабря Путин назвал экс-посла Польши в Германии сволочью и антисемитской свиньёй за его намерение установить памятник Гитлеру. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал польские власти извиниться за поддержку фашистского антисемитизма.