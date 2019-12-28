В Минобороны предупредили о готовящейся информационной атаке на ведомство

Заказчики этой кампании, уверены в Минобороны, будут использовать самые "грязные методы информационной борьбы" для дискредитации ведомства.

На руководство Российской армии готовится крупная информационная атака с целью его дискредитировать. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов.

— В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов вооружённых сил до непосредственно военно-политического руководства, — заявил Цаликов.

Он также добавил, что помимо руководства армии под информационную кампанию попадают некоторые российские политики, журналисты и общественные деятели.

По его словам, информационная атака направлена на то, чтобы посеять неуверенность в боеспособности Российской армии, а также для дискредитации работы по укреплению вооружённых сил.

Цаликов отметил, что в настоящее время система СМИ является серьёзной платформой для развязывания информационной войны. Заказчики этой кампании, уверен замминистра, будут использовать самые грязные методы информационной борьбы для дискредитации Минобороны РФ, на что последнее ответит честной и открытой работой.

— В нынешнем состоянии российские вооружённые силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации Российской армии, которые мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью, — подчеркнул Цаликов.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет Россия заключила договоры о военном сотрудничестве с 39 странами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.