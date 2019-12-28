Президент Чехии может отказаться от визита в Москву на 75-ю годовщину Победы

Такое решение он готов принять из-за реакции российского МИД на объявление 21 августа днём памяти жертв событий 1968 года.

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от визита в Москву на 75-ю годовщину Победы из-за разногласий с Россией по поводу оценки событий августа 1968 года, когда в Чехословакию были введены войска Варшавского Договора. Об этом он заявил в изданию Parlamentnilisty.

— Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы <...> а сейчас размышляю о том, ехать ли туда вообще. Скорее всего, что я сделаю: приеду туда и спрошу россиян: "Если бы вы перелистнули страницу и перестали вспоминать о годовщине? — сказал чешский лидер.

Ситуация вокруг трактовки введения войск развернулась после того, как 13 декабря Земан подписал закон об объявлении 21 августа Днём памяти жертв событий 1968 года. МИД России 18 декабря прокомментировал этот документ "с большим разочарованием" и заявил, что это вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. Президент Чехии назвал подобные слова абсолютной наглостью.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что намеревается в мае 2020 года посетить Россию и поучаствовать в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.