Отгрызла ухо, сняла скальп. В Крыму бойцовая собака напала на ребёнка

Мальчик находится в тяжёлом состоянии в больнице, в январе возможен его перевод в Москву.

В Нижнегорском районе Крыма собака бойцовской породы растерзала десятилетнего мальчика, сына хозяев животного, сообщает "Крымское информационное агентство" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Собака была домашняя и внезапно набросилась на ребёнка, пока дома никого не было. Она три часа рвала ребёнка: отгрызла ухо, сняла скальп до самого черепа. Мама пришла с работы и обнаружила мальчика в луже крови, — рассказал собеседник издания.

После нападения агрессивный пёс сбежал.

В крымском Минздраве также подтвердили информацию о происшествии и отметили, что ребёнок находится в тяжёлом состоянии, но его жизни уже ничего не угрожает. В январе 2020 года возможен его перевод в Москву для дальнейшего лечения, а в настоящий момент заказан специальный перевязочный материал из Краснодара.

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