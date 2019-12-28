Жертвами пожара на буровой установке в ЯНАО стало два человека

По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошёл пожар. Два человека стали жертвами возгорания, ещё один был ранен — он получил ожоги.

Как стало известно Лайфу, сигнал о пожаре поступил в 22:26 по местному времени (20:26 мск). По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Огонь распространился на автомобили, стоявшие неподалёку.

Сотрудники ведомственной службы справились с пожаром своими силами. Специалистам ГУ МЧС РФ по региону на вызовы выезжать не пришлось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.