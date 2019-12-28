Пушков прокомментировал отказ Германии предоставить военную помощь Украине

Он заявил, что выживание нации зависит в первую очередь от политики её руководства.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" ситуацию с отказом Германии предоставить Украине военную помощь, которую ранее запросил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2019 г.

— Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну, — написал политик.

Он добавил, что власти Германии это поняли, поэтому и отказали.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев запросил у Берлина военную помощь, но получил отказ.