Пушков прокомментировал отказ Германии предоставить военную помощь Украине

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Он заявил, что выживание нации зависит в первую очередь от политики её руководства.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" ситуацию с отказом Германии предоставить Украине военную помощь, которую ранее запросил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну, написал политик.

Он добавил, что власти Германии это поняли, поэтому и отказали.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев запросил у Берлина военную помощь, но получил отказ.

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