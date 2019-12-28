Песков пожаловался, что больше месяца не видел свою жену

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался, что больше месяца не видел свою супругу Татьяну Навку из-за напряжённого рабочего графика и её участия в постановке ледового представления.

В пятницу он побывал на премьере шоу "Спящая красавица", где на лёд вышли его дочь и жена, а после пообщался с журналистами.

Песков рассказал, что он очень испугался за Навку, когда её в финале шоу подняли под потолок и она пролетела над залом.

— Мурашки были, когда Таня летела надо мной... Она молодец, я ею восхищаюсь. Я очень боялся, что она упадёт. Но она бесстрашная. Слава Богу, что всё хорошо закончилось, — добавил пресс-секретарь президента.

А в прошлом году Пескову пришлось сбежать с работы, он раньше времени покинул президентский приём в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу на премьере ледового мюзикла "Аленький цветочек".