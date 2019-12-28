В Торонто неизвестный открыл огонь по полицейскому и скрылся

В ответ на просьбу правоохранителя предъявить документы мужчина выстрелил в него.

Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому, когда тот попытался проверить у него документы. Об этом сообщает телеканал CTV.

Video from earlier as the Toronto Police ETF arrived on scene in Richmond Hill. The standoff continues, and the area of Elmwood Av remains surrounded by police. This began with a suspect shooting at an officer who returned fire. No police were hurt. pic.twitter.com/EARoTfgeX7 — Jeremy Cohn (@JeremyCohnTV) December 27, 2019

Сообщается, что сотрудник полиции остановил водителя автомобиля для проверки документов. В ответ на просьбу правоохранителя мужчина открыл по нему огонь. Полицейский применил табельное оружие, но водитель успел скрыться с места происшествия. Уточняется, что сотрудник полиции при инциденте не пострадал.

В настоящее время преступник, скрывавшийся в одном из жилых домов, обнаружен. Полиция проводит его задержание. Жители окрестных домов эвакуированы, движение транспорта в близлежащих кварталах перекрыто.