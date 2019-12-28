В Торонто неизвестный открыл огонь по полицейскому и скрылся

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В ответ на просьбу правоохранителя предъявить документы мужчина выстрелил в него.

Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому, когда тот попытался проверить у него документы. Об этом сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что сотрудник полиции остановил водителя автомобиля для проверки документов. В ответ на просьбу правоохранителя мужчина открыл по нему огонь. Полицейский применил табельное оружие, но водитель успел скрыться с места происшествия. Уточняется, что сотрудник полиции при инциденте не пострадал.

В настоящее время преступник, скрывавшийся в одном из жилых домов, обнаружен. Полиция проводит его задержание. Жители окрестных домов эвакуированы, движение транспорта в близлежащих кварталах перекрыто.

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