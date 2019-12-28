СМИ: Американских подрядчиков обвинили в финансировании "Талибана"

Отмечается, что в дальнейшем эти средства шли на атаки на армию Соединённых Штатов.

Американских и международных подрядчиков, участвовавших в восстановлении Афганистана, обвинили в том, что они платили радикальному движению "Талибан"*, чтобы обеспечить собственную защиту, сообщает издание Wall Street Journal.

Среди компаний, которым предъявлено обвинение, два крупнейших американских подрядчика Агентства США по международному развитию (USAID) — DAI Global LLC и Louis Berger Group, которые отчитались о выделении около миллиарда долларов на помощь в целях развития страны в период с 2007 по 2009 год.

Отмечается, что полученные средства могли расходоваться на атаки на армию США. В настоящее время, как сообщает газета, в федеральный суд Соединённых Штатов подан иск от семей пострадавших и убитых в Афганистане с 2009 по 2017 год, всего по делу 143 истца.

Ранее сообщалось, что США планируют вывести из Афганистана четыре тысячи военнослужащих. Это будет сделано для возобновления переговоров с "Талибаном", сорванных в сентябре.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.