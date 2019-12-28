Лайф публикует имена погибших при пожаре на буровой установке в ЯНАО

Лайфу стали известны имена погибших в результате пожара на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Погибшие — помощники бурильщика АО "ССК" ("Сибирская сервисная компания"):
— Ахмадуллин Р., 01.01.1989;
— Барсук В., 19.10.1984.
Пострадавший — бурильщик той же компании Волков В., 1979 г.р.
Напомним, пожар в ЯНАО, унёсший жизни двух человек, произошёл 28 декабря на буровой установке. По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.
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