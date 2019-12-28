Британские учёные выяснили, что полные мужчины занимаются сексом чаще стройных

По словам исследователей, некоторых женщин привлекает "защитная масса" на теле мужчины.

Британские учёные из Университетского колледжа Лондона и Университета Англии имени Раскина выяснили, что полные пожилые мужчины на треть более сексуально активны, чем их стройные сверстники, пишет газета The Sun.

В исследовании приняли участие 5000 мужчин от 50 лет и старше. Учёные полагают, что всё дело в избыточной уверенности полных мужчин в себе. Кроме того, если мужчины с избыточным весом находятся в счастливых отношениях, они не предпринимают никаких попыток для снижения веса — им не нужно привлекать новых женщин.

— Те, кто имеет избыточный вес, скорее всего, находятся в счастливых и удовлетворяющих отношениях и… более склонны к частой сексуальной активности, — рассказал ведущий исследователь доктор Ли Смит.

Он также добавил, что некоторых женщин привлекает "защитная масса" на теле мужчины. Кроме того, у сытых мужчин появляется избыток энергии, которую им необходимо сжечь, а секс — отличное средство для этого.

При этом вероятность полового акта у всех опрошенных была приблизительно одинаковой за прошедший год. Однако именно у полных мужчин интимных контактов было больше.