Британский футболист в костюме снеговика разнёс палисадник на своём Lamborghini

Он ходил вокруг машины с телефоном в руках и просил собеседника не называть его тупицей, а потом сбежал без извинений перед хозяйкой.

Nothing to see here.

Just West Ham's Michail Antonio climbing out of his crashed Lamborghini dressed as a snowman. pic.twitter.com/chPzEzKvsC — Football FanCast (@FootballFanCast) 27 декабря 2019 г.

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" Майкл Антонио в костюме снеговика разбил свой Lamborghini за 274 тысячи долларов в саду британки. Видео с инцидентом быстро разлетелось по соцсетям.

Кия Розина, в чей палисадник влетел автомобиль, сидела с семьёй за рождественским ужином, когда услышала во дворе шум, рассказало издание Daily Mail. Она увидела, что два сарая для мусора возле её жилища превратились в груду кирпичей, а из машины поднимался дым. Спортсмен ходил вокруг автомобиля и разговаривал по телефону, при этом он просил собеседника не называть его тупицей.

Потом футболист ушёл, не извинившись и не предложив женщине компенсировать ущерб за причинённые разрушения.

Как пишет издание, во время инцидента никто не пострадал. После этого футболист вышел на поле в следующем матче АПЛ против "Кристал Пэлас". Команда "Вест Хэм" проиграла, однако Антонио отдал голевой пас.

За день до этого Майкл Антонио опубликовал у себя в "Твиттере" видео в том же костюме снеговика, он напевал весёлую песенку.

Michail AnSnownio Man! Merry Christmas everyone ⛄️ pic.twitter.com/bAvwKNXqOv — Michail Antonio (@Michailantonio) 25 декабря 2019 г.

А российский футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов решил, что правила ПДД для него не писаны, и нарушил их 500 раз за год.