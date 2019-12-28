Британский футболист в костюме снеговика разнёс палисадник на своём Lamborghini

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Он ходил вокруг машины с телефоном в руках и просил собеседника не называть его тупицей, а потом сбежал без извинений перед хозяйкой.

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" Майкл Антонио в костюме снеговика разбил свой Lamborghini за 274 тысячи долларов в саду британки. Видео с инцидентом быстро разлетелось по соцсетям.

Кия Розина, в чей палисадник влетел автомобиль, сидела с семьёй за рождественским ужином, когда услышала во дворе шум, рассказало издание Daily Mail. Она увидела, что два сарая для мусора возле её жилища превратились в груду кирпичей, а из машины поднимался дым. Спортсмен ходил вокруг автомобиля и разговаривал по телефону, при этом он просил собеседника не называть его тупицей.

Потом футболист ушёл, не извинившись и не предложив женщине компенсировать ущерб за причинённые разрушения.

Как пишет издание, во время инцидента никто не пострадал. После этого футболист вышел на поле в следующем матче АПЛ против "Кристал Пэлас". Команда "Вест Хэм" проиграла, однако Антонио отдал голевой пас.

За день до этого Майкл Антонио опубликовал у себя в "Твиттере" видео в том же костюме снеговика, он напевал весёлую песенку.

А российский футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов решил, что правила ПДД для него не писаны, и нарушил их 500 раз за год.

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