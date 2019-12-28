Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула"

Американский актёр Райан Рейнольдс в передаче "В прямом эфире с Келли и Райаном" подтвердил информацию о том, что студия Marvel работает над новым фильмом о Дэдпуле.

— Да, мы сейчас всей командой работаем над ним. Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие, — сказал Рейнольдс.

По мнению автора комиксов Роба Лайфилда, решение компании Disney о продлении франшизы о Дэдпуле было прогнозируемо. Ранее он заявил, что фанаты с нетерпением ждут продолжения ленты о полюбившемся герое. Поэтому, уверен автор, планы студии Marvel предрешены на годы вперёд.

До премьеры "Джокера" в 2019 году "Дэдпул" и "Дэдпул-2" были самыми кассовыми фильмами с рейтингом R (содержащими материалы только для взрослых) в истории мирового кинематографа. Каждая из картин заработала более 780 миллионов долларов.