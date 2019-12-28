Хоккеист Телегин прокомментировал развод с Пелагеей: Сложно уживаться вместе

Он сообщил, что, несмотря на разрыв, они с певицей будут поддерживать друг друга и помогать.

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал у себя в "Инстаграме" разрыв с певицей Пелагеей. По его словам, в СМИ появилось огромное количество информации. Несмотря на нежелание выносить личную жизнь в общественное пространство, он решил внести немного ясности.

— Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за всё, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе, — написал экс-супруг певицы.

Он добавил, что, несмотря на разрыв, в котором нет вины третьих лиц, они с бывшей женой будут поддерживать друг друга и помогать.

При этом хоккеист удалил все фото с Пелагеей со своей странички.

Напомним, 26 декабря в Сети появилось фото, на котором Телегин находится на светском мероприятии в обществе загадочной блондинки. После этого Пелагея сделала заявление в "Инстаграме", что они с супругом подали на развод.