ГА ООН приняла резолюцию России о кибербезопасности, несмотря на протест США

В США уверены, что все технологии для борьбы с киберпреступностью уже существуют и используются, поэтому резолюция является избыточной.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью, несмотря на то что США были против. Об этом сообщает РИА "Новости".

За принятие предложенной резолюции проголосовало 79 стран, против — 60, 33 воздержались.

По условиям документа, Генассамблея ООН должна будет создать специальный межправительственный комитет специалистов, в котором будут представлены все регионы. Спецкомитет разработает международную конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Против резолюции выступили США, представительница которых Черит Норман Шале заявила, что российская резолюция идёт вразрез с необходимостью сплотиться для борьбы с кибератаками. По её мнению, принятие документа, напротив, подорвёт международное сотрудничество в этой сфере.

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в ответ на это заявил, что создаваемый по условиям резолюции спецкомитет по борьбе с киберпреступностью как раз подразумевает сотрудничество стран в рамках данного вопроса.

Организационная сессия комитета запланирована на август 2020 года. На нём все участники комитета должны будут разработать план дальнейших действий. В США уверены, что все технологии для борьбы с киберпреступностью уже существуют и используются, поэтому создание комитета станет избыточным, а с помощью резолюции РФ пытается навязать своё видение кибербезопасности.