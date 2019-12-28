Украинский аграрий назвал позором зависимость от импорта картофеля из Африки

Украина слишком зависима от импорта аграрной продовольственной продукции, об этом заявил на пресс-конференции глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.
— Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта, — отметил он.
Томич добавил, что импортозависимость возрастает в таких сферах, которые требуют больших трудовых затрат, как, например, животноводческая и производство овощей.
Эксперт добавил, что Украина закупает картофель не только у России и Белоруссии, но и у африканских стран, что является для страны большим позором.
Ранее сообщалось, что сало на Украине за два года подорожало на 70% из-за инфляции и эпидемии африканской чумы.
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