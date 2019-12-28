Украинский аграрий назвал позором зависимость от импорта картофеля из Африки

Импортозависимость сельского хозяйства страны возрастает в трудоёмких отраслях, таких как животноводческая и производство овощей.

Украина слишком зависима от импорта аграрной продовольственной продукции, об этом заявил на пресс-конференции глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.

— Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта, — отметил он.

Томич добавил, что импортозависимость возрастает в таких сферах, которые требуют больших трудовых затрат, как, например, животноводческая и производство овощей.

Эксперт добавил, что Украина закупает картофель не только у России и Белоруссии, но и у африканских стран, что является для страны большим позором.

Ранее сообщалось, что сало на Украине за два года подорожало на 70% из-за инфляции и эпидемии африканской чумы.