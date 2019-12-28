Исследование показало, что лишний вес помогает бороться с онкологией

Специалисты отмечают, что такой вывод идёт вразрез с общепринятым мнением о лишнем весе как о катализаторе многих болезней.

Учёные Университета Флиндерса выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помогать бороться с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Принято считать, что повышенный индекс массы тела вызывает такие заболевания, как рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые расстройства. Однако австралийские исследователи обнаружили повышенную чувствительность полных людей к атезолизумабу. Это распространённый метод иммунотерапии, применяющийся для лечения рака лёгких.

Учёные намерены и дальше исследовать так называемый парадокс ожирения, который предполагает, что лишний вес, с одной стороны, вызывает некоторые формы рака, а с другой — повышает шансы некоторых людей на выживание.

Из 1434 участников исследования 49% имели нормальный вес, 34% имели избыточный вес и 7% страдали ожирением.

По данным ВОЗ, ежегодно почти три миллиона человек умирают от проблем, связанных с ожирением. Оно негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, метаболизм и резистентность к инсулину.