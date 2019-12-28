В Уругвае изъяли партию кокаина стоимостью в миллиард долларов

В порту уругвайской столицы Монтевидео изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина размером 4,4 тонны и стоимостью один миллиард долларов. Об этом сообщает издание El Pais.

Кроме того, известно об изъятии ещё одной тонны кокаина — в департаменте Сорьяно, где также были задержаны владельцы грузовой компании, отец и сын.

По данным властей, наркотики в спрессованных контейнерах с соевыми бобами направлялись в африканскую страну Того.

В декабре в другой латиноамериканской стране, Перу, военные перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина.