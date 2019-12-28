Том Хэнкс получил греческое гражданство

После подписания решения о натурализации у кинозвезды есть год, чтобы принять её и дать клятву перед министром внутренних дел.

Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос 27 декабря подписал почётную натурализацию известного американского актёра Тома Хэнкса, сообщает Афинское агентство новостей.

Голливудская звезда — любитель Греции, его жена Рита Уилсон греческого происхождения, семья проводила летние каникулы в стране много лет.

Почётная натурализация Тома Хэнкса и его семьи является инициативой греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Ранее он встречался с актёром и сделал тому предложение, которое Хэнкс с энтузиазмом принял. Впоследствии министр внутренних дел Такис ​​Теодорикакос направил подробный отчёт президенту Греции Прокопису Павлопулосу, который утвердил его, подписав почётную натурализацию голливудской звезды.

Согласно соответствующему закону, после публикации решения в правительственной газете у актёра и его семьи есть один год, чтобы официально принять натурализацию и дать клятву перед министром внутренних дел.