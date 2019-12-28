В Махачкале посетители ночного клуба устроили массовую драку с охраной — видео

Возле махачкалинского клуба "Мажор" произошла массовая драка. По свидетельствам очевидцев, к столкновению были причастны посетители и охранники заведения. Видео с потасовкой было опубликовано в "Инстаграме".

На кадрах записи видно, что толпа наблюдает за дерущимися — один из них лежит на земле, а двое его избивают. Сама съёмка ведётся из салона автомобиля через лобовое стекло, при этом оператор осторожничает, скрывая камеру, — видимо, чтобы ему заодно не досталось.

От официальных органов информации не поступало, о причинах конфликта также пока не известно.