Эксперты рассказали, в каких городах чаще всего приглашают в гости Деда Мороза

При этом заплатить за роль волшебника актёру может позволить себе не каждый — в таких случаях россияне переодеваются сами или просят об этом знакомых и родных.

В российских городах с населением от полумиллиона до миллиона человек чаще, чем в мегаполисах, приглашают в гости Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные герои появляются в домах 34% россиян, гласят данные исследования платёжной системы "Мир", которыми делится ТАСС.

— В городах-миллионниках и городах с населением до полумиллиона человек сказочного дедушку на праздник приглашают 32–33% респондентов, зато в городах с населением от полумиллиона до миллиона человек таких уже 41%, — говорится в результатах исследования.

По мнению главы отдела маркетинговых исследований и аналитики платёжной системы "Мир" Ирины Лобановой, такая разница обусловлена тем, что в крупных городах гораздо больше развлечений: Деда Мороза можно встретить в парках, на различных ёлках, концертах и других общественных мероприятиях. А вот в городах поменьше индустрия развлечений развита не так хорошо, там зимнего волшебника случайно не встретишь. Поэтому позвать Деда Мороза в гости — практически обязательный элемент праздника.

Как показало исследование, Деда Мороза и Снегурочку в основном приглашают люди в возрасте от 25 до 44 лет — то есть те, кто воспитывает маленьких детей. При этом 48% опрошенных готовы потратить на гостя до трёх тысяч рублей. Примечательно, что в опроснике это была наименьшая сумма гонорара. Каждый пятый респондент (20%) готов отдать от трёх до пяти тысяч. Такой же процент населения малых городов готов заплатить Деду Морозу и Снегурочке больше пяти тысяч, при этом в крупных городах таких людей больше — 25%.

Отмечается, что для большинства россиян, не приглашающих домой зимних волшебников, определяющим является именно фактор высокой цены. Поэтому многие переодеваются сами или просят об этом родных и знакомых. Хотя для некоторых семей это не столько необходимость, сколько добрая семейная традиция.

Ранее Лайф сообщал, что фестиваль Дедов Морозов с атмосферой Рио-де-Жанейро прошёл на Тверской.